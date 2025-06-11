الأربعاء 11 يونيو 2025
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انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025 (إنفوجراف)

قرارات من وزير التعليم
قرارات من وزير التعليم قبل انطلاق امتحانات الثانوية 2025

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