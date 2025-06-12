تعرف على أحراز رجال الأعمال المتهمين في قضية الاتجار بالمخدرات

أحالت النيابة العامة 8 متهمين، بينهم أصحاب شركات استيراد وتصدير إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تكوين تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة،وتحديدا مادة "الميثامفيتامين" المحظورة، وتهريبها إلى خارج البلاد.

قائمة المتهمين في القضية

وشملت قائمة المتهمين، "أحمد، 43 عاما، موظف كبير بإحدى الشركات، وممدوح 42 عاما صاحب مكتب استيراد وتصدير، ومحمود 40 عاما، مدير علاقات عامة بشركة استثمار وخدمات سياحية، وحاتم ف، 43 عاما، يعمل سائقا، ومحمد ر. أ.، 38 عاما عامل، وعلي، صاحب منشأة للاستثمار العقاري، وسيد 58 عاما سائق، وأبو ليلة 37 عاما، سائق أيضا.

وأسفرت عمليات التفتيش التي أجريت بإذن من جهات التحقيق عن ضبط كميات كبيرة من مخدر الأيس داخل أكياس بلاستيكية كبيرة وصناديق بلاستيكية، عثر عليها بحوزة المتهمين أو داخل السيارات الخاصة بهم.

وبتفتيش المتهمين الثالث والرابع على الطريق العام، عثر بحوزة الثالث على كيس بلاستيكي كبير يحتوي على مخدر الأيس، بالإضافة إلى هاتف محمول ومبلغ مالي قدره 32 ألف و300 جنيه، أما المتهم الرابع فكان يحمل كيسا مماثلا لذات المخدر، مبلغا ماليا قدره 71 ألف و300 جنيه.

وأسفر تفتيش المتهم الخامس عن العثور على كيس بلاستيكي كبير يحتوي على مخدر الأيس، بالإضافة إلى هاتفين محمولين ومبلغ 800 جنيه، كما عثر داخل السيارة التي كان يستقلها على صندوق بلاستيكي ممتلئ بكمية من مخدر الأيس المحظور قانونا.

أما المتهم الأول، والذي يعد أحد المتهمين الرئيسيين، فعثر معه على صندوق بلاستيكي آخر يحتوي على ذات المخدر، بالإضافة إلى كيس بلاستيكي كبير، وهاتفين محمولين، ومبلغ مالي قدره 9 آلاف جنيه.

وبتفتيش سيارتيه المملوكتين له، عثر في السيارة الأولى على كيس بلاستيكي يحتوي على مخدر الأيس خلف كرسي السائق، كما تم العثور في السيارة الثانية على كيس بلاستيكي مماثل خلف كرسي السائق أيضا، مما يدل على اتباع نظام ثابت في التوزيع والإخفاء.

وبمواجهتهم بالمضبوطات، أقروا بحيازتهما للمخدرات بقصد الإتجار، وأن المبالغ المالية المضبوطة تمثل جزءا من حصيلة البيع، بينما تستخدم الهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.

نص أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 2086 لسنة 2025 جنايات قسم الهرم، وتم قيدها برقم 596 لسنة 2025 كلي أكتوبر، أن المتهمين ارتكبوا جرائمهم في إطار تشكيل عصابي ذي طابع دولي، حيث أثبتت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني، قد قاما بتأسيس عصابة إجرامية يكون غرضها الأساسي هو الاتجار في الجواهر المخدرة المحظورة قانونا.

أما المتهمون من الثالث وحتى الثامن، فقد انضموا إلى ذلك التشكيل العصابي وساهموا بطرق مختلفة في تنفيذ مخططاتها، من خلال التسهيل والمساعدة والمشاركة الفعلية في عمليات الحيازة والنقل والإخفاء، وصولا إلى التصدير عبر وسائل نقل تم تجهيزها بعناية لنقل المواد المخدرة دون كشفها.

ووجهت جهات التحقيق عدة اتهامات منها تصدير جوهر مخدر من نوع "الميثامفيتامين" إلى دولة عربية، دون الحصول على الترخيص الكتابي اللازم من الجهات الإدارية المختصة، في مخالفة صارخة للقانون المصري وتنظيمات التجارة الدولية في المواد المخدرة.

ووجه المتهمين من الثالث وحتى الثامن الانضمام إلى تشكيل عصابي غرضه الاتجار في المواد المخدرة.

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