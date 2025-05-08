قرار جديد ضد سيدة حاولت تهريب مخدر الماريجوانا بمطار القاهرة

أمرت نيابة النزهة بحجز سيدة متهمة بحيازة كمية من مخدر الماريجوانا بمطار القاهرة الدولي، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.



البداية عندما نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (سيدة لها معلومات جنائية) حال وصولها البلاد قادمة من إحدى الدول لحيازتها ( كمية من مخدر الماريجوانا).



وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة بقصد تهريب المواد المخدرة المضبوطة بقصد التعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.

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