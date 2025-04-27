الأحد 27 أبريل 2025
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حوادث

سقوط عنصر إجرامي خطر بحوزته 10 كيلو من مخدر الشابو تقدر قيمتها بـ10 ملايين جنيه

سقوط عنصر إجرامي
سقوط عنصر إجرامي خطر بحوزة 10 كيلو لمخدر الشابو

تمكن  قطاع  الأمن العام، من ضبط عنصر إجرامي خطر بحوزته مواد مخدرة تقدر قيمتها بـ10 ملايين جنيه.

سقوط عنصر إجرامي خطر بحوزة 10 كيلو لمخدر الشابو تقدر قيمتها بـ10 ملايين جنيه
سقوط عنصر إجرامي خطر بحوزته 10 كيلو لمخدر الشابو تقدر قيمتها بـ10 ملايين جنيه

ضبط  10 كيلو لمخدر الشابو تقدر قيمتها بـ10 ملايين جنيه

 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عنصر إجرامي خطر، مقيم بدائرة قسم شرطة سفاجا، بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها.

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وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من ضبط  المتهم وضبطه، حيث عُثر بحوزته على 10 كيلو جرامات من مخدر الشابو – بندقية خرطوش.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 10 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في رصد وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في جلب والاتجار بالمواد المخدرة.

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مخدر الشابو قطاع الأمن العام قسم شرطة سفاجا جلب مخدرات الاتجار بالمواد المخدرة أجهزة وزارة الداخلية

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