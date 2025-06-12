الخميس 12 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة سائق للجنايات بتهمة الشروع في قتل زميله بالمطرية

حبس متهم
حبس متهم

أمرت  نيابة المطرية، إحالة سائق بتهمة الشروع في قتل زميله دهسًا أسفل سيارته بدائرة القسم الي محكمة الجنايات لمعاقبته عن الاتهامات المنسوبة إليه.

تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين سائقين وإصابة أحدهما إصابات خطيرة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن المتهم والمجني عليه زملاء في عمل واحد، وقد ترك المجني عليه العمل دون أن يخبر أحدا أو يستأذن، وبالصدفة شاهده المتهم يسير في شارع بالمطرية فتشاجر معه ثم صدمه بأتوبيس يقوده مما أسفر عن إصابته.


تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة المطرية محكمة الجنايات قسم شرطة المطرية النيابة العامة المطرية

مواد متعلقة

نتيجة تحليل مخدرات لسائق دراجة نارية دهس سيدة بأكتوبر

إجراء تحليل مخدرات لسائق دهس طالب بكلية الشرطة بالشيخ زايد

تجديد حبس سائق سيارة بتهمة دهس شاب أثناء عبوره الطريق في جسر السويس

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بالصاغة

القوانين لازم تتغير، ساويرس يوجه رسالة بشأن حبس شباب أنقذوا مصابين في حوادث طرق

الدولار يوجه ضربة لـ الجنيه في منتصف تعاملات الخميس

إيران تعلن إطلاق مناورات عسكرية ردا على قرار الدولية للطاقة الذرية

رسالة خبيثة من إسرائيل بعد قرار الدولية للطاقة ضد إيران

حادث مروع، لحظة تحطم طائرة هندية على متنها 242 راكبًا (فيديو)

بعد التراجعات الأخيرة، سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الخميس

سعر السمك اليوم، ارتفاع المكرونة سويسي 60 جنيها وانخفاض كبير في البوري

5 أيام عجاف، الأرصاد تحذر من طقس اليوم حتى الثلاثاء المقبل، ماذا سيحدث؟

المزيد

انفوجراف

قواعد جديدة لمحو الأحكام الجنائية من سجلات الأمن العام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء رمى الجمرات وحكمته وحكم التكبير خلاله

تفسير رؤية أكل العنب في المنام وعلاقتها بقدوم رزق وفير في القريب

حكماء المسلمين: حماية الأطفال من الاستغلال والمعاناة واجب شرعي وأخلاقي وإنساني

المزيد
الجريدة الرسمية