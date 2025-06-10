الثلاثاء 10 يونيو 2025
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حوادث

إجراء تحليل مخدرات لسائق دهس طالب بكلية الشرطة بالشيخ زايد

اسعاف
اسعاف

أمرت نيابة الشيخ زايد بإجراء تحليل مخدرات لسائق سيارة تسبب في مصرع طالب بكلية الشرطة  دهسا، كان يقودها بسرعة جنونية بالشيخ زايد.

 

مصرع طالب في كلية الشرطة

 

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من مستشفى الشيخ زايد بوصول طالب بالسنة النهائية بكلية الشرطة، مصابا بنزيف شديد إثر حادث سير أثناء عبوره الطريق حيث صدمته سيارة طائشة.

 

وتبين أن الطالب المتوفي من إحدى محافظات الصعيد ويقيم بمفرده فى القاهرة بعد وفاة والديه، وتم إجراء الإسعافات الأولية له من قبل الأطباء لكنه لم يستجب، وتوفي متأثرا بإصاباته، وتم القبض على قائد السيارة الذى تسبب فى الحادث والتحفظ على السيارة وتم تحرير محضر بالواقعة.

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نيابة الشيخ زايد الشيخ زايد الأجهزة الأمنية بالجيزة تحليل مخدرات

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