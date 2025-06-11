الأربعاء 11 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

نتيجة تحليل مخدرات لسائق دراجة نارية دهس سيدة بأكتوبر

تحليل مخدرات
تحليل مخدرات

كشف تحليل مخدرات لسائق دراجة نارية دهس ربة منزل وتسبب في مصرعها في الحال، أثناء عبورها الطريق في منطقة أكتوبر بالجيزة، سلبية العينة .

 

مصرع ربة منزل في حادث تصادم دراجة نارية

وكان مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، تلقى إخطارا من رئيس مباحث أكتوبر أول، المقدم محمد راغب، يفيد فيه بمصرع ربة منزل تبلغ من العمر 50 عاما، حال عبورها الطريق، حيث اصطدمت بها دراجة بخارية قيادة عامل 30 عاما، مما أدى إلى وفاتها في الحال.

 

 وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما استدعت شهود العيان لسماع أقوالهم، وصرحت بدفن الجثمان.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اكتوبر الجيزة المباحث الجنائية بالجيزة النيابة العامة تحليل مخدرات رئيس مباحث اكتوبر مدير المباحث الجنائية بالجيزة منطقة أكتوبر مصرع ربة منزل

مواد متعلقة

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بالجيزة

مصرع سيدة صدمتها دراجة نارية أعلى الطريق بأكتوبر

جرعة مخدرات زائدة، التصريح بدفن جثة شاب عثر عليها داخل سيارة ملاكي بأكتوبر

الأكثر قراءة

مات غدرًا، القصة الكاملة لوفاة الدكتور محمد عبد الحليم بسبب مشاجرة عائلية في أسيوط

عروس الشرقية الباكية: "اتجوزت محمد عن حب والناس اللي نشرت الفيديو ظلمتنا"

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 برقم الجلوس

زغلول صيام يكتب: بالمستندات.. السوبر المحلي لقاء بين الأهلي والزمالك فقط.. السوبر أبو أربعة غير شرعي

آل البيت النبوي في مصر، السيدة رقية أخت السيدة زينب وأم حفيدة زين العابدين

لأول مرة، بيراميدز يطيح بالأهلي من صدارة تصنيف الأندية العربية والأفريقية

تعرف على أسعار السكر اليوم 2025.6.11

13 منتخبا يحجزون مقاعدهم في كأس العالم 2026 آخرهم البرازيل

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 11-6-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم 2025.6.11

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 11- 6- 2025

تبدأ من 22 جنيها، أسعار الأرز اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

رسوم الاشتراك في مسابقات اتحاد الكرة موسم 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر، السيدة رقية أخت السيدة زينب وأم حفيدة زين العابدين

الآداب والأعمال المستحبة، دليلك الكامل لزيارة المدينة المنورة الروضة الشريفة

الأزهر للفتوى يسلط الضوء على مكانة المسجد النبوي: ثاني الحرمين وأرض التقوى

المزيد
الجريدة الرسمية