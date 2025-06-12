الخميس 12 يونيو 2025
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محافظات

طلاء واجهات العقارات ورفع كفاءة الصرف، محافظ بورسعيد يتابع استعدادات تطوير حي الزهور

محافظ بورسعيد والنائب
محافظ بورسعيد والنائب أحمد فرغلي خلال جولة الزهور، فيتو

 وجه اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، خلال جولته الميدانية الموسعة بحي الزهور، بالبدء في تطوير شامل لمنطقة الصفوة بحي الزهور، وذلك تلبية لمطالب المواطنين، حيث لم تشهد المنطقة تطوير منذ فترة طويلة.

 رافق محافظ بورسعيد خلال الجولة النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، واللواء عمرو فكري السكرتير العام وخالد فوليه سكرتير حي الزهور، والمهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات والمشرف العام على منطقة تعمير بورسعيد، وعدد من الجهات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ بورسعيد خلال جولته بحي الزهور، فيتو 
محافظ بورسعيد خلال جولته بحي الزهور، فيتو 

أعمال التطوير بالزهور تبدأ السبت القادم 

 وأكد  محافظ بورسعيد اللواء محب حبشي، أن أعمال التطوير بالحي ببورسعيد ستبدأ السبت المقبل، وسوف تشمل رفع كفاءة شبكات الصرف الصحي، وصيانة نوازل العمارات وغرف التفتيش، ودهان واجهات العمارات، وتركيب انترلوك في مداخل العمارات، إلى جانب استكمال أعمال تطوير وتخطيط الشوارع بالمنطقة، واستجابة لشكاوي المواطنين وجه المحافظ بالإزالة الفورية لعشش الكلاب لما تمثله من إزعاج للمواطنين، والتنسيق مع الجهات الأمنية للتصدي للمخالفين والسلوكيات الغير منضبطة بالمنطقة.
 

محافظ بورسعيد والنائب أحمد فرغلي، فيتو 
محافظ بورسعيد والنائب أحمد فرغلي، فيتو 

خطة زمنية محددة لتطوير حي الزهور ببورسعيد 
 وشدد اللواء محب حبشي على وضع خطة زمنية محددة لسرعة الانتهاء من تطوير البينة التحتية بالمنطقة بالكامل في آسرع وقت، مناشدٱ المواطنين بالتعاون مع الجهات التنفيذية من أجل إنجاح خطط التنمية.

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