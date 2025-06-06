الجمعة 06 يونيو 2025
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محافظات

كيف تقضي يوما مجانيا على شاطئ بورسعيد في عيد الأضحى؟ (فيديو)

شاطىء بورسعيد مقصد
شاطىء بورسعيد مقصد للمواطنين في العيد، فيتو

تتميز محافظة بورسعيد، عن باقي المحافظات المصرية بأن شاطئها مفتوح مجاني للجميع دون أية رسوم للدخول ولا توجد بها بوابات تلزم المواطنين لدخول الشاطئ مقابل مبالغ محددة أو حتى تمنع المواطنين من اصطحاب المأكولات والمشروبات على الشاطئ، مما يجعل شاطئ بورسعيد مقصدا لكل المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

شاطىء بورسعيد، فيتو 
شاطىء بورسعيد، فيتو 

وأجرت فيتو بثا مباشرا من شاطئ بورسعيد بعد رصد الاحتفالات في ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك  ، توجهت عدسة فيتو لنقل الأجواء من شاطئ بورسعيد بحى الشرق لتوضيح كيفية قضاء يوم مجاني على شاطئ بورسعيد.

شاطىء بورسعيد، فيتو 
شاطىء بورسعيد، فيتو 

شاطىء بورسعيد مجاني لجميع المواطنين 

وفي حالة أن يكون رب العائلة معه الشمسية والكراسي الخاصين به، فمن حقه أن يضعهم على أي مكان بطول الشاطئ ويجلس أمام البحر طوال اليوم، دون دفع رسوم جنيه واحد.

شاطىء بورسعيد المجاني، فيتو 
شاطىء بورسعيد المجاني، فيتو 

تأجير شمسية وأربعة كراسي بـ ٥٠ جنيها 

أما عن تأجير الشمسية والكراسي على شاطئ بورسعيد، فتصل تكلفة تأجير الشمسية والاربع كراسي لأسرة كاملة٥٠ جنيه في مناطق معينة، وفي مناطق أخرى تصل تأجير الشمسية والأربعة كراسي إلى ١٠٠ أو ١٥٠ جنيها كحد أقصى على ساحل بورسعيد، وذلك في أيام الذروة وفي أعلى مناطق المحافظة مستوى وإقبالا.

شاطىء بورسعيد مقصد للمواطنين، فيتو 
شاطىء بورسعيد مقصد للمواطنين، فيتو 

قضاء أيام العيد على شاطئ بورسعيد

وبخصوص الفترة المتاح فيها قضاء اليوم على شاطئ بورسعيد فإنه من الممكن ان يقضي الشخص اليوم على شاطئ بورسعيد ابتداء من الساعة 7:00 صباحا وحتى بعد منتصف الليل، أي طوال اليوم  دون أن يطالبه أحد على الشاطئ برسوم إضافية وذلك في أيام عيد الأضحى وطوال فترة الصيف أيضا بالمحافظة الباسلة. 

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