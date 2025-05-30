التدخل السريع بتضامن بورسعيد ينقذ 3 أطفال من استغلالهم للتسول بالشوارع (صور)

تمكن فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد، من وضع 3 أطفال يتم استغلالهم من والدتهم في التسول بشوارع المحافظة، داخل دار "أطفال بلا مأوى" بشكل مؤقت، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك تحت إشراف الدكتورة انجي حسن، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

مديرية التضامن ببورسعيد تنقذ ثلاثة أطفال من التسول، فيتو

كان قد ورد عدة بلاغات من المواطنين ومسؤولي حي الشرق، بشأن تواجد سيدة برفقة ثلاثة أطفال في وضع يعرّضهم لخطر جسيم، نتيجة تركهم لساعات طويلة في الشارع بجوار أحد أكشاك الكهرباء وبالقرب من منطقة إشارات المرور، حيث أفاد الأهالي والجيران بأنهم يتولّون حماية الأطفال من خطر المركبات المارة.

مديرية التضامن ببورسعيد تنقذ ثلاثة أطفال من التسول، فيتو

وأكدت مديرية التضامن ببورسعيد بأنه في استجابة سريعة تمكن فريق التدخل السريع برئاسة حنان عبدالقادر، من التحرك الفوري إلى موقع البلاغ، وفحص الحالة ميدانيًا، حيث تبين وجود سيدة تصطحب ثلاثة أطفال في حالة معيشية متردية.

وأكدت مديرية التضامن ببورسعيد بأن تم إثبات أن السيدة تعمل في جمع وبيع الخردة، وتقوم باستغلال الأطفال في أعمال التسول، في حين أن والدهم محبوس احتياطيًا لمدة 15 يومًا بقسم شرطة المناخ على ذمة قضية تسول.

دار أطفال بلا مأوى تستقبل الأطفال

وتم التنسيق مع دار "أطفال بلا مأوى" لاستقبال الأطفال بشكل مؤقت، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لتوفير دار مناسبة تضمن رعاية الأطفال وحمايتهم من أي أخطار مستقبلية.

تضامن بورسعيد: نرصد أي حالات تهدد سلامة الأطفال

ومن جانبها، أكدت الدكتورة إنجي حسن، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد، أن فرق التدخل السريع تعمل على مدار الساعة لرصد أي حالات تهدد سلامة الأطفال أو تمس كرامتهم، مشددة على أن حماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال تقع على رأس أولويات المديرية.

وأضافت أن المديرية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي حالات استغلال أو إهمال، مع العمل بالتوازي على توفير بيئة آمنة للأطفال الذين يتم إنقاذهم، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان حصولهم على الرعاية النفسية والاجتماعية المناسبة.

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