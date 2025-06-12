الخميس 12 يونيو 2025
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حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة لكشف غموض العثور على جثة طفل بكورنيش النيل

إسعاف
إسعاف

أمرت النيابة العامة، بتفريغ كاميرات المراقبة القريبة من حادث العثور على جثة طفل طافية فوق سطح المياه بمنطقة كورنيش النيل التابعة للمعصرة، حيث وجدت آثار تعذيب شديدة على جثمان الطفل، مما يعني أن الطفل تعرض للضرب والتعذيب قبل التخلص من جثته.

العثور على جثة طفل

وكان الأهالي عثروا على جثة طفل طافية فوق سطح المياه بمنطقة كورنيش النيل التابعة لقسم شرطة المعصرة، وعلى الفور دفعت الإسعاف بسيارة لنقل الطفل لأقرب مستشفى.

وكانت قوات الأمن تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفل بكامل ملابسه بكورنيش النيل التابع لقسم المعصرة.

وانتقل فريق من المباحث العامة لمعاينة جثةالطفل وموقع الحادث للوقوف على ملابسات الحادث.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت  النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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العثور علي جثة طفل النيابة العامة بمنطقة كورنيش النيل تفريغ كاميرات المراقبة شرطة المعصرة قسم شرطة المعصرة كاميرات المراقبة منطقة كورنيش النيل

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