الأحد 08 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

استدعاء مجري التحريات لأبطال فيديو تعاطي الحشيش في القاهرة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت النيابة العامة بالقاهرة باستدعاء مجري التحريات لأبطال مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعاطى أشخاص للمواد المخدرة بالقاهرة، وذلك لمعرفة ملابسات الواقعة.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعاطى أشخاص للمواد المخدرة بالقاهرة.

فيديو تعاطي المخدرات بالقاهرة

وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو، لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش.

 

 وبمواجهتهما، اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية الاجراءات القانونية الحشيش النيابة العامة تعاطي مخدر الحشيش كمية من مخدر الحشيش معلومات جنائية

مواد متعلقة

تصل للحبس، قانونية تكشف عقوبة الفعل الفاضح في الطرق العامة

لو الجزار غشك في لحمة العيد، قانونية تكشف عقوبة غش اللحوم بالقانون

"كنت ماشي بسرعة، وماعرفتش أفرمل".. نص أقوال قائد سيارة دهس 3 فتيات أثناء عبورهن الأوتوستراد

النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائي حول حريق شقة بالتجمع

تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة إدارة مصنع غير مرخص لتعديل شكمانات السيارات بالقطامية

استدعاء مجري التحريات لقائد "توك توك" تحرش بسيدة في القطامية

تفريغ كاميرات المراقبة لعصابة سرقة المواقع تحت الإنشاء بمدينة بدر

إحالة صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة النارية داخل شقة في بدر للمحاكمة

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو متداول لشخص تباهى بتواجده داخل جراج قسم شرطة بالقاهرة

بـ 800 ألف دولار، الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

تنسيق الجامعات 2025، قائمة الجامعات المعتمدة في مصر

أول تعليق من وزير الزراعة بعد التعدي على مسؤول في سوهاج خلال تنفيذ قرار إزالة

طبيب على متن السفينة "مادلين": مسيرات الاحتلال تحلق فوق رؤوسنا منذ ساعات

ننشر التقرير الطبي الخاص بالتعدي على مسئول حماية الأراضي بسوهاج (صور)

تكلفة بالمليارات وتهيئة الشباب لتقاضي راتب 50 ألف جنيه شهريا، تفاصيل مبادرة "الرواد الرقميون"

كاتس يهدد نشطاء السفينة "مادلين" ويطالب جيش الاحتلال بمنعهم من الوصول لغزة

خدمات

المزيد

تبدأ من 22 جنيها، أسعار الأرز في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

استقرار أسعار السكر في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد 8 يونيو 2025

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مصروفات كلية النقل الدولي واللوجستيات 2025 وأماكنها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم لعب كرة القدم في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية

مسجد الغمامة بالمدينة المنورة، سر تسميته وأشهر أسمائه وقيمته التاريخية

ما حكم الجمع بين نية الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟، الأزهر يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية