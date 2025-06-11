الأربعاء 11 يونيو 2025
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حوادث

العثور على جثة طفل طافية بمياه النيل في المعصرة

مياه النيل
مياه النيل

عثر الأهالي على جثة طفل طافية فوق سطح المياه بمنطقة كورنيش النيل التابعة لقسم شرطة المعصرة، وعلى الفور دفعت الإسعاف بسيارة لنقل الطفل لأقرب مستشفى.

وتلقت قوات الأمن بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفل بكامل ملابسه بكورنيش النيل التابع لقسم المعصرة.

وانتقل فريق من المباحث العامة لمعاينة جثة الطفل وموقع الحادث للوقوف على ملابسات الحادث.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

 

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العثور علي جثة طفل المباحث العامة النيابة العامة قسم شرطة المعصرة كورنيش النيل بمنطقة كورنيش النيل

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