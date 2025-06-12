الخميس 12 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

في عيد ميلاده، محطات من مشوار فنان العرب محمد عبده

محمد عبده، فيتو
محمد عبده، فيتو

يحتفل الفنان محمد عبده اليوم، 12 يونيو، بعيد ميلاده، وهو أحد أبرز رموز الغناء والطرب في العالم العربي. 

وُلد محمد عبده في مثل هذا اليوم من عام 1949، في محافظة الدرب بمنطقة جازان جنوب المملكة العربية السعودية، ليبدأ رحلة فنية استثنائية امتدت لعقود. عرفه الجمهور بصوته العذب وأدائه المتقن، وحضوره الذي يجمع بين الوقار والإحساس، ليصبح مع الوقت “فنان العرب” بلا منازع.

 شهدت حياة محمد عبده منذ طفولته عددا من التحديات القاسية، إذ فقد والده وهو لم يتجاوز السادسة من عمره، ليبدأ رحلة شاقة في كنف الفقر والحرمان. ورغم الظروف الصعبة، واصل محمد عبده طريقه التعليمي، فالتحق بالمعهد الصناعي وتخصص في صناعة السفن، سعيًا وراء حلمه بأن يصبح بحارا مثل والده، ولكن القدر كان له رأي آخر؛ حيث اتجه محمد عبده اتجاها آخر نحو الفن وعالمه. 

بدأ محمد عبده رحلته الفنية في مطلع الستينيات. جاءت أولى خطواته نحو النجومية من خلال البرنامج الإذاعي “بابا عباس”، حيث لفت صوته انتباه الإعلامي عباس فائق غزاوي، الذي يُعد أحد أوائل من اكتشفوا موهبته، ليتلقى بعدها الدعم والتشجيع من الشاعر طاهر زمخشري.

سافر محمد عبده من جدة إلى بيروت برفقة الإعلامي عباس فائق غزاوي والشاعر طاهر زمخشري، في رحلة شكلت نقطة تحول حاسمة في مسيرته الفنية. في بيروت.. التقى المطرب الكبير الملحن السوري محمد محسن الذي أخذ من الزمخشري كلمات أغنية “خاصمت عيني من سنين”، وقدمها محمد عبده بصوته كأول عمل غنائي خاص به، بعد أن كان يؤدي أغاني لفنانين سبقوه. ومنذ تلك اللحظة، بدأت ملامح النجم تتشكل بوضوح، وانطلق محمد عبده بخطى واثقة في مشواره، ليصبح واحدًا من أشهر الأصوات التي التف حولها الجمهور، ومن أبرز الأعمال الاغنيات التي قدمها عبده، اغنية لنا الله، الأماكن، مذهلة، وأحوال.

مرض محمد عبده 

كان الفنان الكبير محمد عبده قد فاجأ جمهوره عام 2024 بإعلانه عن إصابته بسرطان البروستاتا، وأوضح حينها أنه يخضع للعلاج في العاصمة الفرنسية باريس، مشيرًا إلى أن حالته الصحية تحت المتابعة. 

  أثار هذا الإعلان موجة واسعة من التعاطف والدعوات بالشفاء من محبيه في السعودية ومختلف أنحاء العالم العربي، خاصة وأن الخبر جاء مفاجئًا لجمهوره الذي اعتاد رؤيته متألقًا على المسرح، بصوته العذب وحضوره المهيب.

لا يزال محمد عبده حتى اليوم رمزًا للعطاء الفني، يواصل مسيرته بكل شغف وإخلاص، ويمنح الفن وقته وجهده بلا حدود، كاتبًا فصولًا جديدة في سجل الإبداع العربي.

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