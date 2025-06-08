محمد عبده يتألق في حفل عيد الأضحى بحفل كامل العدد في دبي (صور)

أحيا فنان العرب محمد عبده حفلًا غنائيًّا، أمس السبت، ثاني أيام العيد الأضحى المبارك في دبي على مسرح أرينا وسط حضور رفع شعار كامل العدد.

حفل محمد عبده في عيد الأضحى

وقدم محمد عبده، خلال حفله في عيد الأضحى، عددًا كبيرًا من الأغاني التي يتفاعل معاها الجمهور على المسرح.



وأوضح أن "فرحات" يحظى بثقة وتقدير نجوم الغناء العربي الذين يشعرون معه بأنهم في أيد أمينة، لافتًا إلى أنه شخصيًّا يشعر بالثقة والطمأنينة عندما يرافقه في حفلاته.



وأضاف أن حفلاته المقبلة خلال الشهر الجاري سواء في الإمارات أو المملكة العربية السعودية أو الكويت يصاحبه فيها الأوركسترا الموسيقية بقيادة هاني فرحات.



من جهته أعرب المايسترو هاني فرحات عن تقديره لفنان العرب ووصفه بالأسطورة الغنائية التي نعتز بها كعرب.



وأكد أنه يفتخر بمصاحبة الفنان الكبير محمد عبده في حفلاته التي تشهد إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا في كل بلد عربي، وأنه يعتز بالثقة الكبيرة التي يضعها على عاتقه ويشعر بأن مصاحبة فنان العرب في حفلاته مسؤولية كبيرة وأنها تزيد حفلًا بعد آخر نتيجة النجاحات الكبيرة التي تحققها حفلاتهما المشتركة .



وأشار إلى أن حفل فنان العرب في دبي يتضمن مجموعة من أهم الأغنيات التي شكلت محطات بارزة في مشواره الفني الحافل بكلاسيكيات غنائية عديدة، لافتًا إلى أنه وفنان العرب سيجمعهما أكثر من حفل بينها حفل يقام يوم 9 يونيو الجاري ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى بمدينة الخبر السعودية في أول حفل يدشن أرينا الظهران إكسبو.

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