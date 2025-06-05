محمد عبده يجري البروفات الأخيرة لحفل دبي ثاني أيام عيد الأضحى

وصل فنان العرب محمد عبده ، إلى الإمارات أمس الأربعاء استعدادا لإحياء حفل في دبي ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

حفل محمد عبده في عيد الأضحي

ويجري محمد عبده، البروفات الأخيرة على حفله المنتظر ثاني أيام عيد الأضحي، وتواصل الشركة المنظمة الإستعدادات النهائية للحفل

حفل محمد عبده في دار الأوبرا

وتألق “عبده” خلال إحياء حفل في دار الأوبرا المصرية مؤخرا بصوت يهز القلوب من خلال غنائه لعدد من الأغاني منها “خذ فؤادي" و"يا جنة الدنيا” .

وكان الفنان محمد عبده تحدث في تصريحات تليفزيونية عن الموسيقار طلال، قائلا: “هو من الرواد في عالم الموسيقى، وله أكثر من 25 سنة أو 30 سنة يلحن ونحن نغني له، فهو من المخضرمين”.

وأضاف فنان العرب: “الموسيقار طلال نجوميته ساطعة في كل البلدان العربية، وأبرز ما يميزه هو أنه يقدم السهل الممتنع، الموسيقى التي بها خفة وطرب وتلائم الزمن”.

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