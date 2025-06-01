الفنون التشكيلية تحتفي بـ 108 أعوام على ميلاد راتب صديق

يحتفي قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، بالذكرى الـ 108 لميلاد الفنان المصري الكبير راتب صديق، وذلك بتنظيم مجموعة من الورش الفنية المتنوعة. وتقام هذه الورش بـمركز راتب صديق الثقافي، تحت إشراف الإدارة العامة للتنشيط الثقافي التابعة للقطاع.

يُعد هذا الحدث فرصة مميزة لإحياء ذكرى فنان ترك بصمة واضحة في الحركة التشكيلية المصرية، وتأتي الورش المقامة اليوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025، في إطار سعي القطاع المتواصل لتقديم الفن للجمهور وتعزيز الوعي الفني والثقافي، المركز يقع في 33 شارع جسر الكونيسة، المنيب، الجيزة.

الفنان راتب صديق

يُعتبر الفنان راتب صديق (1917 - 1994) أحد رواد الفن التشكيلي في مصر. وُلد في القاهرة، وتلقى تعليمه الفني في مدرسة الفنون الجميلة العليا، حيث تخرج منها عام 1939. تميزت أعماله بتنوعها بين التصوير الزيتي والنحت والخزف، واشتهر بأسلوبه الذي يمزج بين الواقعية والتجريدية، مع اهتمام خاص بالتراث المصري والحياة اليومية.

كان صديق فنانًا غزير الإنتاج، وله العديد من المعارض الفردية والجماعية داخل مصر وخارجها. كما شغل العديد من المناصب الهامة في المجال الفني، من بينها رئاسة الإدارة العامة للمتاحف الفنية في وزارة الثقافة، وكان له دور كبير في تطوير الحركة التشكيلية وتأسيس العديد من المتاحف الفنية في مصر. وما زالت أعماله حتى اليوم مصدر إلهام للكثير من الفنانين والمهتمين بالفن التشكيلي.

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