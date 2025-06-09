افتتاح معرض "سرد النار" للفنانة مروة رضوان بمركز محمود مختار الثقافي

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن افتتاح معرض الفنانة مروة رضوان، والذي يحمل عنوان "سرد النار".

ومن المقرر أن يقام الافتتاح يوم الخميس الموافق 12 يونيو 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً، بقاعة (إيزيس) بـمركز محمود مختار الثقافي.

ويستمر المعرض في استقبال الزوار حتى يوم السبت الموافق 22 يونيو 2025. والدخول مجاني لجميع الجمهور.

الفنانة مروة رضوان

مروة محمد أحمد رضوان هي أستاذ مساعد بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا. ولدت في المنيا عام 1982، وحصلت على درجة الماجستير في الخزف عام 2010، ثم الدكتوراه في الخزف عام 2015. وهي عضو فاعل بجمعية محبي الفنون الجميلة، ولها مشاركات واسعة في العديد من المعارض الفنية الجماعية البارزة، منها:

صالون الشباب بالدورة 27 لعام 2016 بقصر الفنون - الأوبرا، مهرجان ضي للشباب العربي الأول ضمن مؤسسة أتيليه العرب للثقافة والفنون 2016، معرض ومضات للفن التشكيلي بمكتبة الجامعة الأمريكية، في الفترة من 8 إلى 25 أغسطس 2016، ملتقى النحت الدولي "إخناتون" الدورة الثانية، أيام قرطاج للخزف الفني تحت رعاية المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، الجمهورية التونسية 2019، المعرض الدولي السابع للمركز التراث والفنون والمؤسسة المستقبل: بالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي، من 20 إلى 26 سبتمبر 2021، المعرض العام بقصر الفنون بالأوبرا في دوراته 39 لعام 2017، و40 لعام 2018، و42 لعام 2021، و43 لعام 2022.

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