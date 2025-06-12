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ثقافة وفنون

الفنون التشكيلية ينظم احتفالية كبرى لإحياء الذكرى 119 لحادثة دنشواي

احتفالية الذكرى الـ
احتفالية الذكرى الـ 119 على حادثة دنشواي، فيتو

يستعد قطاع الفنون التشكيلية لتنظيم احتفالية ثقافية وفنية كبرى بمركز دنشواي الثقافي، صباح اليوم الخميس  تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إحياءً للذكرى الـ 119 لحادثة دنشواي الأليمة.

يقود هذه الاحتفالية الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وتُشرف عليها الإدارة العامة للتنشيط الثقافي التابعة للقطاع، وتتضمن الفعاليات مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والورش الفنية، وتهدف إلى تسليط الضوء على هذه الذكرى التاريخية المهمة.

 

تُقام الاحتفالية بالتعاون مع جهات ثقافية بارزة، منها متحف الزعيم مصطفى كامل ومتحف أحمد شوقي، مما يضفي عليها بعدًا تاريخيًّا وأدبيًّا غنيًّا. 

ويُعد هذا الحدث فرصة لإعادة قراءة التاريخ وتأكيد قيم الوطنية والتضحية، مع التركيز على دور الفن والثقافة في حفظ الذاكرة الجماعية.

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قطاع الفنون التشكيلية الدكتور وليد قانوش ذكرى الـ 119 على حادثة دنشواي حادثة دنشواى مركز دنشواى الثقافي

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