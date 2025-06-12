تهديد عراقي لأمريكا بسبب إيران: مئات الاستشهاديين مستعدون لمهاجمة مصالحكم

بعث الأمين العام لميليشيا "سيد الشهداء" العراقية، أبو آلاء الولائي، اليوم الخميس، برسالة تهديد الي الولايات المتحدة الأمريكية مهددا بإرسال مئات "الاستشهاديين" لمهاجمة المصالح الأمريكية في حال اندلعت الحرب ضد إيران.

المئات من الاستشهاديين على الموعد

وفي تدوينة له، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، كتب الولائي: "اذا اندلعت الحرب سيكون المئات من الاستشهاديين على الموعد وسيذل كبرياء أمريكا ثانيةً كما ذل اول مرة في العراق حين خرجت تجر أذيال الخيبة".

وقال أيضا: "هذه المرة لن تبقى باقية في الشرق الاوسط لها (امريكا) ولا لعملائها، وستسقط انظمة كانت تحتمي بالاحتلال، حينها ستكون الغلبة لله ولعباده المخلصين".

ويأتي هذا في وقت تتصاعد فيه حدة التوترات الإقليمية، بعد تصريحات أطلقها وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، هدد فيها بأن بلاده "ستضرب القواعد الأمريكية في المنطقة إذا اندلع صراع مع واشنطن على خلفية المحادثات النووية."

إجلاء بعض الموظفين من مناطق مختلفة في الشرق الأوسط

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد اليوم الخميس، أن بلاده باشرت عملية إجلاء بعض موظفيها من مناطق مختلفة في الشرق الأوسط، في ظل التوتر المتصاعد مع إيران.

وجاءت هذه التصريحات خلال ردوده على أسئلة الصحفيين بشأن تطورات الملف الإيراني والتصعيد الأخير في المنطقة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ترامب قوله ردًا على سؤال حول دوافع هذا الإجلاء: "سنرى ما سيجري"، مضيفًا بتحذير مباشر لإيران: "لقد حذرنا طهران بوضوح من الحصول على السلاح النووي".

وأكد ترامب في إشارة غامضة إلى خطورة الأوضاع بالمنطقة قائلًا: "ستكتشفون ذلك"، في إشارة ضمنية إلى إمكانية حدوث تطورات عسكرية أو أمنية مرتقبة.

تحركات أمنية ودبلوماسية تشير إلى احتمالات مواجهة عسكرية

وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الأخيرة بشكل ملحوظ، وسط تحركات أمنية ودبلوماسية تشير إلى احتمالات مواجهة عسكرية في المنطقة، بحسب ما كشفه موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين مطلعين على الوضع.

وأكد الموقع أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دخل في حالة تأهب قصوى خلال الأيام الأخيرة تحسبًا لاحتمال تصعيد عسكري مع إيران، في وقت تواصل فيه طهران إصدار تهديدات باستهداف القواعد الأمريكية في حال فشل المفاوضات النووية الجارية.

اجتماع أمني أمريكي وإخلاءات استباقية

وأشار موقع "أكسيوس" إلى أن الإعلان عن بدء إخلاء الموظفين غير الأساسيين من القواعد والمنشآت الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة، جاء بعد ثلاثة أيام فقط من اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي الأمريكي برئاسة الرئيس دونالد ترامب خصص بالكامل لبحث تطورات الملف الإيراني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.