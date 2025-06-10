وزير الخارجية يلتقي مجموعة من طلاب الجامعات بالمملكة المتحدة

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم مجموعة من طلاب كبرى الجامعات البريطانية بالمملكة المتحدة ومن ضمنها كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وجامعة أوكسفورد، وكلية كينجز في لندن، وجامعة إدنبرة في أسكتلندا.

واستعرض الوزير عبد العاطي محددات السياسة الخارجية المصرية والتحديات الجيوسياسية التي تواجه مصر في محيطها الإقليمي، مشيرًا إلى التزام مصر بمبدأ الاتزان الاستراتيجي كأحد ثوابت السياسة الخارجية المصرية.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الوزير عبد العاطى موقف مصر من التطورات في غزة، وليبيا، والسودان، وسوريا، ولبنان، ومنطقة البحر الأحمر، والأمن المائى المصرى، مؤكدا أن كافة التحركات المصرية فى الإقليم تهدف الى دعم الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والرخاء والتنمية لجميع شعوب المنطقة.

وقد دار حوار تفاعلي بين وزير الخارجية والطلاب، حيث استمع الوزير عبد العاطى إلى أفكارهم وتصوراتهم بشأن التطورات الإقليمية، مؤكدا حرص وزارة الخارجية على الاستمرار في فتح قنوات الحوار مع الشباب وطلبة الجامعات، بما يسهم في رفع الوعي بدور مصر النشط على الساحتين الإقليمية والدولية.

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