واشنطن تعلن اعتقال قيادي بتنظيم داعش في العراق

قالت القيادة العسكرية الوسطى الأمريكية (سنتكوم) في بيان على "إكس": إن الجيش الأمريكي شارك في ست عمليات، خمس في العراق وواحدة في سوريا، أسفرت عن مقتل اثنين واعتقال شخصين "بينهما قيادي في تنظيم داعش " بالعراق، دون تحديد هويته.

كما أضافت أن هذه العمليات نفذها شركاء الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد، والجيش العراقي.

https://x.com/CENTCOM/status/1930390558112928034?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1930390558112928034%7Ctwgr%5Ea4c8e0710ac483f2439e80a6ddd620b91b73b5dd%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fworld%2F1680165-D988D8A7D8B4D986D8B7D986-D8AAD8B9D984D986-D8A7D8B9D8AAD982D8A7D984-D982D98AD8A7D8AFD98A-D8A8D8AFD8A7D8B9D8B4-D981D98A-D8A7D984D8B9D8B1D8A7D982%2F

وذكرت أن هذه الجهود تهدف إلى إضعاف قدرات تنظيم داعش ومنعه من إعادة تشكيل بنيته، أو التخطيط وتنظيم وشن هجمات تستهدف المدنيين، وكذلك القوات الأمريكية والقوات الشريكة في المنطقة.

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "إن عمليات من هذا النوع تعكس التزام القيادة المركزية، إلى جانب حلفائنا وشركائنا، بالهزيمة الدائمة لتنظيم داعش في المنطقة".

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