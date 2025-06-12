بأكثر من 421 عملًا فنيًا، انطلاق المعرض العام الـ 45 في الأوبرا الأحد المقبل

تستعد الساحة الفنية المصرية لاستقبال الدورة الخامسة والأربعين من المعرض العام، التي تنطلق مساء الأحد الموافق 15 يونيو 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً، حيث يقام المعرض بقصر الفنون وقاعة الباب بساحة دار الأوبرا المصرية والذي يأتي هذا العام بعنوان “من الدهشة.. إلى الفن”، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ويرأسه الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، فيما تتولى إشرافه الفنانة الدكتورة إيمان أسامة، بصفة قوميسير عام للمعرض.

421 عملًا فنيًا لـ 327 فنانًا بالدورة الـ 45 من المعرض العام

يُقدم المعرض هذا العام بانوراما فنية غنية، حيث يضم 421 عملًا فنيًا لـ 327 فنانًا مصريًا، وتتنوع هذه الأعمال لتغطي مجالات فنية متعددة، تشمل: التصوير، الرسم، الحفر، النحت، الخزف، التصوير الفوتوغرافي، الكمبيوتر جرافيك، التجهيز في الفراغ، الأداء الحركي، الفن التفاعلي، والفيديو آرت، وتعكس هذه المجموعة المتنوعة أبرز الاتجاهات والأساليب التي أبدعها الفنانون خلال الموسمين الماضيين، ما يمنح هذه الدورة طابعًا توثيقيًا فريدًا للحالة الراهنة للتشكيل المصري.

تكريم الرواد وتحية الأجيال الراحلة

تشهد الدورة الخامسة والأربعون تكريم مجموعة من الفنانين البارزين الذين أسهموا بجهودهم في دعم وإثراء الحركة التشكيلية المصرية. كما سيُقدم المعرض تحية تقدير ووفاء لأرواح الفنانين الراحلين الذين تركوا بصمات واضحة وحضورًا بارزًا في المشهد الفني المصري المعاصر.

حيث يهدف المعرض هذا العام إلى إبراز اتساع التجربة التشكيلية المصرية وتعدد مستوياتها، كما يتيح فرصة استثنائية للجمهور العام للاطلاع على إنتاج فني يمزج بين التجريب والأصالة، ويعبر عن اللحظة الثقافية الراهنة من زوايا ورؤى متعددة.

مواعيد المعرض العام

يقام المعرض العام بدورته الـ 45 في قصر الفنون وقاعة الباب، بدار الأوبرا المصرية، وذلك على أن يكون الافتتاح يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025 – الساعة 7 مساءً، ويستمر المعرض حتى 15 يوليو 2025.

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