افتتاح معرض للفنان هاني مجلي بمتحف أحمد شوقي الأحد المقبل

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن افتتاح معرض الفنان هاني مجلي الفقي بعنوان "أثر مكتشف... متهالك شديد القدم" يوم الأحد المقبل الموافق 1 يونيو في تمام الساعة الـ 7 مساءً بمركز كرمة بن هانئ بمتحف أحمد شوقي متحف، على أن يستمر حتى 21 يونيو 2025.

هاني مجلي الفقي

ولد الفنان هاني مجلي الفقي عام 1978م، وهو باحث أكاديمي ومطور في مجال الأخشاب وخريج كلية التربية الفنية بالزمالك، وحصل على دكتوراه في التجهز في الفراغ 2016م، بالاضافة لماجستير في اللعب الخشبية وتدعيم الجوانب النفسية، وشارك في عدة معارض جماعية منها المعرض العام صالون الشباب، معرض أجندة مكتبة الإسكندرية، ومعرض القاهرة للفنون Cairo art Fair Vil، ومعرض مراكب البرلس معارض فردية منها معرض حطام الماضي.

أعمال الفنان هاني مجلي الفقي

وتتنوع أعمال الفنان هانی مجلى الفقي في تحليلات بصرية معاصرة تبرز التجريب الفنى بخامة الخشب، إذ لا يمكن النظر إليه على أنه خروج عن المألوف فحسب بل نهج معرفي وجمالي وحسي، فالتجريب بالخامة حالة من المغامرة نحو اكتشاف سياقات فكرية جديدة للمحات من الثقافة المعرفية الأولى والأصالة التراثية وصولًا إلى أعمال فنية معاصرة تحمل تحولات الذات الإنسانية عبر تعدد الأزمنة والأمكنة، فبعد نطاقا فلسفيا وفكريا يفضى إلى الاكتشاف، وتتميز أعماله بالبحث عن الأخشاب المستهلكة وقطع الخشب العتيقة حيث يهتم بإنقاذها من أزقة وشوارع القاهرة من المنازل القديمة وبقايا الأثاث، وإعادة إحيائها داخل أعماله الفنية كتوجه نحو استدامة الخامة

معرض أثر مكتشف

تتبلور فلسفة أعماله في معرض "أثر مكتشف... متهالك شديد القدم" في التعبير عن الأثر المكتشف في رحلة بحث جديدة للفنان للتعبير عن هوية الخامة كتوثيق زمنى لذاكرة الخشب، حيث يتعامل الفنان معها على أنها كائن حى يشعر ويتفاعل معه ينقل من خلاله التعبير الذي تزخر بالثراء البصري وتأكيد الصلة الحسية غير المصطنعة للمتلقى وكأنها زمن يمر فيبحث الفنان وينبش في الأثر لاكتشاف معانى نفقدها فينقلنا إلى عالمه الخاص عالم الفطرة الأولى والحياة، ويعزز ذلك استخدام التأثيرات ذات المعاجين المعالجة بشكل طبيعي لترميم ذلك التأثير النفسي الذي يصل إلينا، وكأنه لغز وحل.

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