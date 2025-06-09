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محافظات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية،فيتو

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025، أجري محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، جولة ميدانية تفقدية لمتابعة سير أعمال تصحيح أوراق إجابة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني دور مايو 2025.

رغم إجازة العيد، بدء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية

ورافق وكيل الوزارة خلال الجولة عبد الرحمن عبد اللطيف، وكيل المديرية، حيث قاما بتفقد لجان تصحيح عدد من المواد الدراسية، منها: الرياضيات، التربية الفنية، اللغة الإنجليزية، العلوم، والدراسات الاجتماعية، وذلك بهدف الاطمئنان على انضباط العمل داخل اللجان، والتأكد من سير عملية التصحيح وفق الضوابط والمعايير المحددة.

وكيل تعليم الشرقية يشدد علي ضرورة الالتزام الكامل بالدقة في أعمال التصحيح والمراجعة الشاملة لكافة أجزاء أوراق الإجابة،فيتو
وكيل تعليم الشرقية يشدد علي ضرورة الالتزام الكامل بالدقة في أعمال التصحيح والمراجعة الشاملة لكافة أجزاء أوراق الإجابة،فيتو

وكيل تعليم الشرقية يشدد علي ضرورة الالتزام الكامل بالدقة في أعمال التصحيح 

وأكد محمد رمضان، خلال الجولة، على ضرورة الالتزام الكامل بالدقة في أعمال التصحيح والمراجعة الشاملة لكافة أجزاء أوراق الإجابة، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا دون أي تجاوز أو تقصير. كما شدد على أهمية توفير بيئة مناسبة للمصححين، واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والتنظيمية التي تضمن سلامة العمل وجودته، لضمان الانتهاء من أعمال التصحيح في الوقت المحدد تمهيدًا لإعلان النتائج في موعدها.

وفي ختام جولته، أعرب وكيل الوزارة عن تقديره العميق للجهود المبذولة من قبل المعلمين المشاركين في أعمال التصحيح، مثمنًا إخلاصهم وحرصهم على أداء مهامهم بأعلى درجات النزاهة والمسؤولية، بما يعكس التزامهم بتحقيق العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

وكيل تعليم الشرقية يشدد علي ضرورة الالتزام الكامل بالدقة في أعمال التصحيح والمراجعة الشاملة لكافة أجزاء أوراق الإجابة،فيتو
وكيل تعليم الشرقية يشدد علي ضرورة الالتزام الكامل بالدقة في أعمال التصحيح والمراجعة الشاملة لكافة أجزاء أوراق الإجابة،فيتو

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الشرقية

وأعلنت محافظة الشرقية  أنه فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات للمواد سيجري اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني، من المهندس حازم الاشمونى محافظ الاقليم والحصول عليها من خلال الدخول عبر بوابة مديرية التربية والتعليم بالشرقية من هنـــــا إدخال رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة http://www.sharkia.gov.eg/result2/default.aspx

امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية

وكانت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية قد بدأت يوم السبت الموافق 31 مايو 2025، بمادة اللغة العربية والخط والإملاء، حتى يوم الأربعاء 4 يونيو 2025، حيث اختتم ماراثون الامتحانات بمادة العلوم.

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وكيل تعليم الشرقية يشدد علي ضرورة الالتزام الكامل بالدقة في أعمال التصحيح والمراجعة الشاملة لكافة أجزاء أوراق الإجابة،فيتو

وأدى الامتحانات هذا العام نحو 154,275 طالبًا وطالبة، موزعين على 818 لجنة امتحانية، في نطاق 20 إدارة تعليمية تغطي مختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية.

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