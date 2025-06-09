رغم إجازة العيد، بدء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية

انطلقت اليوم الإثنين، رابع أيام عيد الأضحى، أعمال تصحيح أوراق إجابات طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية للعام الدراسي 2024/2025، داخل الكنترولات التابعة لمديريات التعليم بالمحافظة، وذلك فور انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات بحسب ما أكده وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الشرقية

وأعلنت محافظة الشرقية أنه فور الانتهاء من اعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات للمواد سيجري اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني، من المهندس حازم الاشمونى محافظ الاقليم والحصول عليها من خلال الدخول عبر بوابة مديرية التربية والتعليم بالشرقية من هنـــــا إدخال رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة http://www.sharkia.gov.eg/result2/default.aspx

كنترول الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

من جانبه تفقد محمد رمضان غريب وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أعمال تصحيح أوراق طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية وذلك للاطمئنان علي اعمال التصحيح وتقدير الدرجات، حيث يواصل أعضاء اللجنة، أعمالهم فى تصحيح ورصد درجات امتحانات الطلاب بمختلف المواد الدراسية.

وشدد وكيل الوزارة على مراعاة الدقة فى التصحيح لصالح الطلاب، والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات،وأشاد بجهود المعلمين القائمين علي أعمال التصحيح ورصد الدرجات موضحا أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم، حيث تتم تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من أعمال المراجعة والرصد سوف يتم تحديد موعد لاعتماد النتيجة من محافظ الشرقية.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية

وكانت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية قد بدأت يوم السبت الموافق 31 مايو 2025، بمادة اللغة العربية والخط والإملاء، حتى يوم الأربعاء 4 يونيو 2025، حيث اختتم ماراثون الامتحانات بمادة العلوم.

وأدى الامتحانات هذا العام نحو 154,275 طالبًا وطالبة، موزعين على 818 لجنة امتحانية، في نطاق 20 إدارة تعليمية تغطي مختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية.

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