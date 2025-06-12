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رياضة

الدول التي تضم أكبر عدد من اللاعبين الممثلين في كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

تتصدر البرازيل الدول التي تضم أكبر عدد من اللاعبين الممثلين في كأس العالم للأندية 2025، بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتقام منافسات كأس العالم للأندية 2025، في الولايات المتحدة وتفتتح بمباراة الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي، يوم 14 يونيو الجاري.

 

الدول التي تضم أكبر عدد من اللاعبين الممثلين في كأس العالم  للأندية

البرازيل 142 لاعبا

الأرجنتين 104 لاعبين

إسبانيا 54 لاعبا

البرتغال 49 لاعبا

الولايات المتحدة الأمريكية 43 لاعبا

موعد مباريات الجولة الأولى بكأس العالم للأندية 2025


وتستعرض فيتو مواعيد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات  في مونديال الأندية 2025 كالتالي:

الأحد 15 يونيو 2025

الأهلي ضد إنتر ميامي / 3.00 فجرًا | ستاد هارد روك

 

بايرن ميونيخ ضد أوكلاند سيتي |.7.00 مساء |  ستاد تي كيو إل 
باريس سان جيرمان ضد أتليتكو مدريد | 10.00 مساء |  ستاد روز بول


الإثنين  16 يونيو 2025

بالميراس ضد بورتو | 1.00 صباحا | ستاد ميتلايف 
بوتافوجو ضد سوندرز | 5.00 مساء | ستاد لومن فيلد 
تشيلسي ضد أنجلوس | 10.00 مساءً |  ستاد مرسيدس بنز

 

الثلاثاء 17 يونيو 2025
بوكا جونيورز ضد نفيكا | 1.00 صباحا | ستاد هارد روك 
فلامنجو ضد الترجي الرياضي | 4.00 صباحا |  ستاد لينكون فايننشال 
فلومينينسي ضد بوروسيا دورتموند | 7.00 مساءً | ستاد ميتلايف 
ريفر بلايت ضد أوراوا | 10.00 مساء |  ستاد لومن فيلد


الأربعاء 18 يونيو 2025

أولسان هيونداي ضد ماميلودية صن داونز | 1.00 صباحا |  ستاد إنتر أند  كو 
مونتيري ضد إنتر ميلان | 4.00 صباحا بتوقيت القاهرة | ستاد روز بول 
مانشستر سيتي ضد الوداد البيضاوي | 7.00  مساءً بتوقيت القاهرة |  ستاد هارد روك 
ريال مدريد ضد الهلال | 10.00 مساءًا | ستاد هارد روك


الخميس 19 يونيو 2025
باتشوكا ضد ريد بول سالزبورغ | 1.00 صباحا | ستاد تي كيو إل 
العين ضد يوفنتوس | 4.00 صباحا | ستاد أودي فيلد

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