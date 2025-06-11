صفقة مانشستر سيتي الجديدة: هدفنا حصد كأس العالم للأندية

أكد النجم الفرنسي ريان شرقي، المنضم حديثا لصفوف مانشستر سيتي، رغبته في المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية.

وأعلن مانشستر سيتي تعاقده مع ريان شرقي (21 عامًا) لمدة 5 مواسم، قادمًا من ليون الفرنسي.

مجموعة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية، بداية من 15 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل، بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويخوض السيتيزينز البطولة في مجموعة تضم الوداد البيضاوي المغربي والعين الإماراتي ويوفنتوس الإيطالي.

ريان شرقي يتحدث عن كأس العالم للأندية

وقال ريان شرقي، في تصريحات لموقع ناديه: "هذه الكأس جديدة ونريد الفوز بها، سنذهب إلى الولايات المتحدة من أجل ذلك".

وأضاف: "البطولة تقام كل 4 سنوات، وأريد أن يفوز بها النادي، لأنها أول نسخة على الإطلاق".

عن اللعب في البريميرليج، علق: "أعتقد أنني مستعد لمشاهدة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز طوال الوقت، وبالنسبة لي، فإنه أفضل دوري في العالم، أنا متشوق للعب مباراة على ملعب الاتحاد ومع زملائي في الفريق".

وتابع: "من المهم جدًا بالنسبة لي أن ألعب في البطولات الكبرى، مثل كأس العالم ودوري أبطال أوروبا".

وأتم: "عندما علمت أن السيتي يريدني وأنهم يلعبون في دوري أبطال أوروبا، كان الأمر مهمًا للغاية، أريد أن ألعب في جميع الكؤوس خلال مسيرتي، وأعتقد الآن أن هذه هي اللحظة المناسبة".

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