الخميس 12 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

هاني سلامة مريض نفسي في فيلم الحارس

هاني سلامة، فيتو
هاني سلامة، فيتو

يواصل الفنان هاني سلامة تصوير أحداث فيلمه الجديد الحارس داخل شوارع مدينة السادس من أكتوبر.

وخلال أحداث العمل يخضع  هاني سلامة لجلسات طب نفسي نظرا لما يتعرض له من ازمات في حياته، ويدخل في خلافات مع زوجته.

عودة هاني سلامة إلى السينما

يشهد فيلم “الحارس”، عودة  هاني سلامة إلى السينما، بعد غياب استمر قرابة 14 عاما، حيث كان آخر أفلامه هو “واحد صحيح”، الذي عرض عام 2011، وشارك في بطولته عمرو يوسف ورانيا يوسف وياسمين رئيس وأخرجه هادي الباجوري.

جدير بالذكر أن فيلم الحارس من بطولة هاني سلامة وباسم مغتية ومريهان حسين ومرام على وأحمد الرافعي ومن إخراج ياسر سامي.

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