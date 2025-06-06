محافظ البحيرة تشارك الأطفال فرحة العيد (صور)

التقت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بالأهالي الذين خرجوا فرحا بحلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بعدد من الميادين والشوارع الرئيسية بالمحافظة، في أجواء يملؤها الفرح وروح التآلف، حيث قدمت التهاني للمواطنين، متمنية لهم عيدًا سعيدًا، داعية الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة المباركة على مصر بالخير واليمن والبركات.

عيد الأضحى يمثل مناسبة لتعميق مشاعر الوحدة

وحرصت محافظ البحيرة على مشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد، حيث قامت بتوزيع الهدايا عليهم، مؤكدة أن عيد الأضحى يمثل مناسبة لتعميق مشاعر الوحدة والتراحم بين أبناء الوطن، وفي ذات السياق، قام رؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية بعمل جولات ميدانية بمختلف الميادين لتقديم التهاني وتوزيع الهدايا على المواطنين، ومشاركة المواطنين فرحة العيد ونشر أجواء البهجة في مختلف أنحاء المحافظة.

تعزيز التواجد الأمني لتأمين الميادين

وأكدت محافظ البحيرة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات المحلية والمرافق الحيوية بالمحافظة خلال أيام العيد، مع تكثيف حملات النظافة، ورفع المخلفات من الشوارع، وتعزيز التواجد الأمني لتأمين الميادين ودور العبادة والمتنزهات العامة، بما يضمن توفير بيئة آمنة وهادئة للمواطنين.

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