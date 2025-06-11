الخميس 12 يونيو 2025
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محافظات

تحليل 36 ألف عينة من مياه الشرب والصرف بالفيوم لضمان جودة الإنتاج

تخليل عينات مياه
تخليل عينات مياه الشرب، فيتو

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن قطاع المعامل سحب خلال شهر مايو 36,255 عينة من مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي، وتحليلها للتأكد من جودة إنتاج مياه الشرب وسلامة مخرجات الصرف وعدم تأثيره علي البيئة.

عينات مياه الشرب

وقد شملت العينات 35,282 عينة من المحطات الرئيسية، والوحدات المرشحة، وشبكات مياه الشرب في مختلف أنحاء المحافظة، تم سحبها بواسطة الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب، والإدارة العامة للمعمل المركزي لمياه الشرب، والإدارة العامة للجودة وشؤون البيئة.

عينات الصرف الصحي والصناعي

كما تم تحليل 915 عينة من مياه الصرف الصحي، شملت مراحل المعالجة ودخول وخروج المحطات، بواسطة الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحي والإدارة العامة للمعمل المركزي للصرف الصحي،  وتم سحب وتحليل 58 عينة صرف صناعي تم تجميعها من منشآت صناعية وتجارية وحكومية عبر الإدارة العامة للصرف الصناعي.

 

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وتعد  مراقبة جودة مياه الشرب  من أولويات الشركة لضمان سلامتها ومأمونيتها للاستهلاك البشري وحماية الصحة العامة، إلى جانب التأكد من مطابقة مياه الصرف الصحي والصناعي للمعايير البيئية، كما شدد على أن الشركة تواصل دعم قطاع المعامل من خلال تزويده بأجهزة رصد حديثة تساهم في الكشف المبكر عن الملوثات واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية.

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