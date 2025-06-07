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ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل آسر الحلقة 49

أبطال مسلسل آسر،
أبطال مسلسل آسر، فيتو

يبحث عشاق مسلسل آسر عن موعد عرض مسلسل آسر الحلقة 49 خاصة بعدما تفاجأ المتابعون بعدم عرض الحلقة على منصة شاهد الرقمية في موعدها الذي كان من المفترض أن يكون يوم الخميس الماضي.

موعد عرض مسلسل آسر الحلقة 49

 ومن المقرر أن تتوفر مسلسل آسر الحلقة 49 يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 يونيو على منصة شاهد في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

وتدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

مواعيد عرض مسلسل آسر على منصة شاهد

ويعرض مسلسل آسر على منصة شاهد من الأحد إلى الخميس في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ومسلسل آسر يتكون من 90 حلقة، ويُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

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