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حوادث

العثور على جثة طبيب شاب في ترعة الإبراهيمية بأسيوط، والأمن يحقق في الملابسات

العثور على جثة طبيب
العثور على جثة طبيب شاب في الترعة الإبراهيمية بأسيوط، فيتو

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة طبيب شاب طافية بمياه ترعة الإبراهيمية، بالقرب من مستشفى أسيوط الجامعي، حيث يعمل الطبيب.

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بلاغ وانتقال قوات الإنقاذ النهري

تلقى مدير أمن أسيوط إخطارًا من غرفة النجدة، يفيد بالعثور على جثمان شاب مجهول الهوية بمياه الترعة الإبراهيمية. وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لطبيب يعمل بمستشفى أسيوط الجامعي.

 

التحريات الأولية: لا شبهة جنائية حتى الآن

وبفحص الجثمان، لم تظهر إصابات ظاهرية تشير إلى وجود شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

شهادات زملائه: كان يمر بأزمة نفسية

وبحسب أقوال عدد من زملائه في المستشفى، فإن الطبيب كان يمر بحالة نفسية صعبة خلال الفترة الأخيرة، مشيرين إلى أنه كان يعاني من ضغوط شديدة في العمل، وهو ما دفع جهات التحقيق لمراجعة ملفه النفسي وسماع شهادات زملائه وأسرته.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على أسباب الوفاة، ومعرفة ما إذا كان هناك أي ملابسات جنائية وراء الواقعة.

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