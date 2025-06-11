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درجات الحرارة غدا الخميس في مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة غدا الخميس، حيث يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء وحار على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على الجنوب، مائل للحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء، وتحذر من هذه الظاهرة

حالة الطقس اليوم الأربعاء 11-6- 2025 بوادي النطرون


طقس الغد الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة فى أول الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   23  ودرجة الحرارة العظمى 36

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 37

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  22 و درجة الحرارة العظمى 37

بنها: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى  36

الإسكندرية:درجة الحرارة 20 ودرجة الحرارة العظمى 28

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 29

مطروح:درجة الحرارة 19 ودرجة الحرارة العظمى 28

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 19  و درجة الحرارة العظمى 35

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 31

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 30

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 37

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى  37

السويس: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى: 37

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 38

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 35

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 37

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  22 ودرجة الحرارة العظمى 38

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 38

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 23  ودرجة الحرارة العظمى:  39

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  23 ودرجة الحرارة العظمى 40

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 43

أسوان: درجة الحرارة  28  ودرجة الحرارة العظمى 44
 

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الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة غدا الخميس درجات الحرارة غدا درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية

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