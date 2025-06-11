الأربعاء 11 يونيو 2025
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أخبار مصر

شديد الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن توقعاتها لطقس الخميس

حالة الطقس
حالة الطقس
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الخميس، ويسود طقس شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  ليلا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على شمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة في الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 37.

درجة الحرارة الصغرى: 23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة الصغرى: 27

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة الصغرى: 26
 

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