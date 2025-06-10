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الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء، وتحذر من هذه الظاهرة

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى مائلا للحرارة على السواحل الشمالية  وشديد الحرارة على شمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من  شبورة صباحية من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية  من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون كثيفة على السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.

 

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كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 37.

درجة الحرارة الصغرى:  23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة الصغرى: 27

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة الصغرى: 26
 

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