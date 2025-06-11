الأربعاء 11 يونيو 2025
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أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  درجات الحرارة   اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس  شديد الحرارة على أغلب الانحاء وحار على السواحل الشمالية الغربية و شديد الحرارة على الجنوب، مائلا للحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء، وتحذر من هذه الظاهرة

حالة الطقس غدا الأربعاء 11-6-2025 في الفيوم


طقس اليوم  الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس مائلا للحرارة فى اول الليل و فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   23  ودرجة الحرارة العظمى 37

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 38

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  22 و درجة الحرارة العظمى 38

بنها: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى  37

الإسكندرية:درجة الحرارة 20 ودرجة الحرارة العظمى 30

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 26

مطروح:درجة الحرارة 20 ودرجة الحرارة العظمى 27

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 19  و درجة الحرارة العظمى 36

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 31

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 30

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 37

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى  38

السويس: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى: 36

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 37

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 35

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 38

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  22 ودرجة الحرارة العظمى 38

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 38

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 22  ودرجة الحرارة العظمى:  39

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  23 ودرجة الحرارة العظمى 39

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 41

أسوان: درجة الحرارة  26  ودرجة الحرارة العظمى 42
 

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