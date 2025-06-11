خلافات على قطعة أرض، كشف ملابسات إصابة شخص بطلق ناري في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات إصابة شخص بطلق ناري بالفخذ الأيمن، وذلك بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى قبل مول العابد بمدينة طوخ، وجرى نقل المصاب لمستشفى بنها التعليمى، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كشف ملابسات إصابة شخص بطلق ناري بالفخذ بالقليوبية

تلقي اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها التعليمى بوصول شخص مصاب ادعاء طلق ناري بالفخذ الأيمن.

تحريات إصابة شخص بطلق ناري، خلافات الجيرة السبب بالقليوبية

كشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ القليوبية بحدوث مشادة كلامية بين المجني عليه و3 أشخاص آخرين تطورت إلي مشاجرة بالأيدي بسبب خلافات الجيرة علي قطعة أرض بدائرة المركز قام أحد المتهمين باستخراج سلاح ناري فرد روسي وأطلق عيار ناري صوب المجني عليه مما تسبب بإصابته بالفخذ الأيمن وجرى نقله لمستشفي بنها التعليمي.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب طه سعيد والنقيب أحمد نصر والنقيب كمال إبراهيم محرم والنقيب محمد الخولي معاوني رئيس المباحث، تم ضبط المتهم وبالسلاح الناري المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وموالاة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.

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