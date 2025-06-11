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بالأسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بالقليوبية

اوائل الشهادة الازهرية
اوائل الشهادة الازهرية بالقليوبية، فيتو

أعلنت الإدارة المركزية الأزهرية برئاسة الشيخ الدكتور سعيد أحمد خضر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2025 في محافظة القليوبية  عقب اعتماد النتيجة رسميا. 

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ووجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية التهنئة إلى الناجحين ضمن قائمة أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 بمحافظة القليوبية متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم والرقي. 

 

أوضح الشيخ الدكتور سعيد احمد خضر رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية أن أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 محافظة القليوبية مبصر وكفيف هم:

 

أشار خضر أنه تقدم لامتحانات هذا العام 8431 طاب وطالبة. تخلف عن الحضور في الفصلين الدارسين 53 طالب وطالبة وحضر للامتحانات 8378 طالب وطالبة ونجح منهم 7209 طالب وطالبة بنسبة نجاح 86% ويؤدي الامتحانات في الدور الثاني 1169 طالب وطالبة

 

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