بالأسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بالقليوبية

أعلنت الإدارة المركزية الأزهرية برئاسة الشيخ الدكتور سعيد أحمد خضر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2025 في محافظة القليوبية عقب اعتماد النتيجة رسميا.



ووجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية التهنئة إلى الناجحين ضمن قائمة أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 بمحافظة القليوبية متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم والرقي.

أوضح الشيخ الدكتور سعيد احمد خضر رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية أن أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 محافظة القليوبية مبصر وكفيف هم:

أشار خضر أنه تقدم لامتحانات هذا العام 8431 طاب وطالبة. تخلف عن الحضور في الفصلين الدارسين 53 طالب وطالبة وحضر للامتحانات 8378 طالب وطالبة ونجح منهم 7209 طالب وطالبة بنسبة نجاح 86% ويؤدي الامتحانات في الدور الثاني 1169 طالب وطالبة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.