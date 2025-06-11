الأربعاء 11 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

توفير 249 فرصة عمل بالقليوبية

وظائف بالقليوبية،فيتو
وظائف بالقليوبية،فيتو

أعلنت مديرية العمل في القليوبية، توفير 249 فرصة عمل شاغرة، ضمن النشرة القومية للتوظيف الشهرية، التي أعلنتها المديرية مؤخرا لعدد كبير من التخصصات المطلوبة لسوق العمل.

محافظ القليوبية يفتتح مخبزًا نصف آلي جديد لخدمة قاطني الإسكان الاجتماعي بالخانكة

العثور على جثة طفل بعد غرقه بيومين في القليوبية

توفير 249 فرصة عمل  بالقليوبية 

وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث بدأ التقدم بمكاتب العمل والمديرية والوزارة ويستمر حتى اكتمال الأعداد المطلوبة.

وكشف المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن الوظائف المتاحة في النشرة القومية للتوظيف التي تصدرها وزارة العمل وتنفذها مكاتب العمل على مستوى المحافظة والمديرية، ضمت 249 فرصة عمل في 3 شركات بمرتبات مجزية، وذلك في مدن العبور وشبرا الخيمة.

وأوضح محافظ القليوبية، أنه يمكن التقدم لوظائف مديرية العمل بالقليوبية من خلال التوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل التابع لوزارة العمل في 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر، أو التوجه لمقر مديرية العمل القليوبية ببنها بمجمع المصالح كورنيش النيل بجوار ديوان عام المحافظة، ومكاتب العمل بالمدن والمراكز والأحياء بالمحافظة، وذلك في مواعيد العمل الرسمية وطوال أيام الأسبوع ما عدا العطلات الرسمية والجمعة والسبت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بداية جديدة لبناء الإنسان المهندس ايمن عطية المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان محافظ القليوبية وظائف مديرية العمل بالقليوبية

مواد متعلقة

العثور على جثة طفل بعد غرقه بيومين في القليوبية

المؤبد لعامل وعمه بتهمة قتل شاب في القليوبية

ضبط 220 كيلو بيتي فور غير صالح للاستهلاك الآدمي في القليوبية

الملاهي الشعبية تجذب الأطفال ثاني أيام عيد الأضحى في القليوبية (صور)

الأكثر قراءة

توفيق عكاشة: إسقاط عضويتي من البرلمان ليس بسبب السفير الإسرائيلي (فيديو)

اتفاق تاريخي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن السيادة على جبل طارق

ترامب يعلق على اعتذار إيلون ماسك منه

ترامب يهدد بإشعال معركة الحديد بين مصر وأمريكا

توفيق عكاشة عن الجامعة العربية: ما أُقيم بقرار استعماري لا يمكن البناء عليه (فيديو)

توفيق عكاشة يكشف شرط عودته للظهور على الشاشة من جديد (فيديو)

آل البيت النبوي في مصر، «رقية» أخت السيدة زينب وأم حفيدة زين العابدين

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 برقم الجلوس

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 2025.6.11

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء 11-6-2025

انخفاض جديد في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 (آخر تحديث)

أسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 11-6-2025

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

للحجاج العائدين، الإفتاء توضح آداب الرجوع من الحج

تفسير حلم الخناقة في المنام وعلاقته بالتوتر في العلاقة الزوجية

آل البيت النبوي في مصر، «رقية» أخت السيدة زينب وأم حفيدة زين العابدين

المزيد
الجريدة الرسمية