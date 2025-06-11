العثور على جثة طفل بعد غرقه بيومين في القليوبية

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن القليوبية من انتشال جثة طفل غريق بقرية العمار مركز طوخ.

وكان اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، تلقيا بلاغا بورود بلاغ لمركز شرطة طوخ بورود بلاغ بغرق طفل نزل للاستحمام بقرية العمار مركز طوخ.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الإنقاذ النهرى وتبين من التحريات والمعاينة الأولية غرق طفل يدعي عبد الخالق ابراهيم للدسوقي مقيم شبرا الخيمة كان يزور جده لوالدته في اجازة عيد الاضحي المبارك وهو في الصف الرابع الابتدائي نزل للإستحمام فى المياه وغرق منذ يومين وتم انتشال الجثة اليوم عند قرية كفر مويس بنها بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى ونقل الجثمان إلى بنها التعليمي لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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