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محافظ القليوبية يفتتح مخبزًا نصف آلي جديد لخدمة قاطني الإسكان الاجتماعي بالخانكة

افتتاح مخبز بالقليوبية،
افتتاح مخبز بالقليوبية، فيتو

افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، المخبز النصف آلي الجديد بعمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة عرب العليقات بمدينة الخانكة بطاقة 7250 رغيف خبز يوميًا لخدمة 1450 مواطن من القاطنين بتلك المنطقة.

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محافظ القليوبية يفتتح مخبزًا نصف آليًا جديدًا بالخانكة

 يأتي هذا الافتتاح في إطار حرص المحافظة على توفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين، لا سيما قاطني مشروعات الإسكان الاجتماعي، لضمان حصولهم على الخبز المدعم بسهولة ويسر وبجودة عالية، ويهدف المخبز الجديد إلى خدمة أهالي العمارات السكنية بالمنطقة، مما يخفف عنهم عناء الانتقال لمسافات طويلة للحصول على احتياجاتهم اليومية من الخبز. 

حضر الافتتاح الدكتور محمد أبو ليلة المشرف على مدينة الخانكة  حلمي الزهيري وكيل وزارة التموين، والمهندس علي عودة وكيل وزارة الإسكان، والنائبة منيرة الأشقر والنائب كمال الشافعى أبو دنيا أعضاء مجلس النواب، الذين أشادوا بالجهود المبذولة لتوفير هذه الخدمة الحيوية للمواطنين.

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية مشروعات الاسكان الاجتماعي محافظ القليوبية

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