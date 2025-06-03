الثلاثاء 03 يونيو 2025
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خارج الحدود

توماس باراك يؤكد تخفيض عدد القواعد الأمريكية فى سوريا إلى واحدة فقط

المبعوث الأمريكى
المبعوث الأمريكى إلى سوريا، فيتو

أكد المبعوث الأمريكى إلى سوريا، توماس باراك، اليوم، إن واشنطن ستقلص وجودها العسكري في سوريا إلى قاعدة واحدة بدلا من ثمانية، وإن سياسة بلاده تجاه دمشق ستتغير لأن ما انتهجته لم ينجح على مدى القرن الماضي.

 

أمريكا تنوي تغيير سياستها تجاه سوريا

وقال توماس بارك فى لقاء أجرته قناة " إن تى في" التركية، أن سياسة الولايات المتحدة الحالية تجاه سوريا لن تشبه على الإطلاق سياستنا تجاهها خلال المئة عام الماضية، لأن ما انتهجناه سابقا لم ينجح إطلاقا.

وتابع توماس باراك، إن خفض عدد القواعد العسكرية من ثمانية إلى قاعدة واحدة يشكل جزءا مهما من ذلك التحول.

تخفيض عدد القواعد الأمريكية فى سوريا

وفى أبريل الماضى، قال مصدران أمنيان في قواعد تنتشر فيها قوات أمريكية لوكالة "رويترز"، إن معدات ومركبات عسكرية نقلت بالفعل من شرق دير الزور ويجري جمعها في الحسكة.

وبين أحد المصادر المتحدثة للوكالة، أن الخطة تتضمن سحب جميع القوات الأمريكية من منطقة دير الزور.

ولفت توماس باراك، إلى أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يقودها الأكراد هي حليف مهم للولايات المتحدة وعنصر بالغ الأهمية  للكونجرس الأمريكى، وأن توجيهها للاندماج في الحكومة السورية الجديدة أمر بالغ الأهمية أيضا.

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