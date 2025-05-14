ترامب يطالب الشرع بترحيل الفلسطينيين والتطبيع مع إسرائيل

كشفت وكالة رويترز أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب طالب نظيره السوري أحمد الشرع بمساعدة أمريكا في منع عودة تنظيم داعش.

ترامب يطالب الشرع بطرد الفلسطينيين

وقالت الوكالة: إن ترامب دعا الشرع إلى ترحيل ما أطلق عليهم (الإرهابيين الفلسطينيين) قاصدا عناصر المقاومة الفلسطينية المقيمين فى دمشق.

ونشر البيت الأبيض اليوم الأربعاء تفاصيل اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره السوري أحمد الشرع في الرياض.

ترامب للشرع: أمامك فرصة عظيمة لصنع تاريخ جديد في سوريا

وقال البيت الأبيض في بيانه: إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انضم عبر الهاتف إلى الاجتماع.

وأفاد بأن ترامب قال للشرع إن أمامه فرصة عظيمة لصنع تاريخ جديد في سوريا، ودعا إلى الانضمام لاتفاقات إبراهيم مع إسرائيل، وإلى التعاون مع الولايات المتحدة لمنع عودة تنظيم "داعش".

انسحاب الإيرانيين من سوريا

وأوضح أن الشرع أكد خلال اللقاء أن الفرصة متاحة في ظل انسحاب الإيرانيين من سوريا، مشيرا إلى مصالح سوريا مع واشنطن في مكافحة الإرهاب والقضاء على الأسلحة الكيميائية.

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