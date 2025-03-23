الأحد 23 مارس 2025
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رياضة

الاتحاد السكندري يواجه حرس الحدود في الظهور الأول لـ مجدي عبد العاطي

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

يلتقي الاتحاد السكندري نظيره حرس الحدود اليوم الأحد على ملعب ستاد الإسكندرية ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وتنطلق صافرة مباراة الاتحاد السكندري ضد حرس الحدود في الجولة الثالثة لكأس عاصمة مصر في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد.

وكان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري مجدي عبد العاطي، أعلن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة حرس الحدود في أول مباراة للمدرب بعد توليه قيادة زعيم الثغر خلفا للكابتن طلعت يوسف.

وضمت قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة حرس الحدود كلا من المهدي سليمان، صبحي سليمان، أحمد دعدور، محمود علاء، عبد الله بكري، محمد المغربي، مصطفى إبراهيم، مروان داوود، عمر الوحش، أحمد الشيمي، مورو ساليفو، سمير فكري، كريم الديب، شكري نجيب، عبد الغني محمد، إسلام سمير، فادي فريد، عمرو جمعة، يوسف أسامة نبيه، إيمانويل ايبياه، ناصر ناصر.

مجموعات كأس عاصمة مصر 

المجموعة الأولى: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروجت، الجونة.

المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد، البنك الأهلي، غزل المحلة.

المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجيش، إنبي، فاركو.

المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة من كأس الرابطة

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الثالثة كالتالي:

سيراميكا - غزل المحلة 3_0
مودرن سبورت -  سموحة  2_0

الأحد 23 مارس

9:30  الإسماعيلي  - بيراميدز   
9:30  الاتحاد السكندري - حرس الحدود 
9:30   بتروجت - الزمالك  

الاثنين 24 مارس

9:30   إنبي - فاركو   
9:30  طلائع الجيش  - الأهلي  
9:30  البنك الأهلي   -  المصري البورسعيدي

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى.. 10 ملايين للبطل، و4 ملايين للوصيف، و2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع.

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