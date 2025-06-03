قرار جديد من الرياضة بشأن استقالة محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري

محمد مصيلحي، أعلن محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أنه طبقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تم إرجاء البت في الاستقالة التي تقدم بها محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، إلى الجهة الإدارية المختصة بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، لحين دراسة الاستقالة من كافة الجوانب القانونية والإدارية وإرجاء البت النهائي بها إلى حين عودة مصيلحى من خارج البلاد.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري يعد أحد أهم الكوادر الرياضية والإدارية والتي مثلت إسهاماته وجهوده منذ توليه المسئولية كرئيس لنادي الاتحاد السكندري حجرًا أساسيًا ومحوريًا فى الاستقرار الذي شهده النادي، والمساهمة فى تطوير واستقرار المنظومة الرياضية بصفة عامة بالنظر إلى خبراته المتميزة وقدراته في الإدارة الرياضية التي تتصف بالحكمة والاتقان والإخلاص الشديد لناديه.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تتعامل مع الاستقالة وفق الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة، مع مراعاة استقرار نادي الاتحاد السكندري ومصالحه، وحرصها الكامل على دعم الكيانات الرياضية التاريخية، وتقدير كل من ساهم في خدمتها بإخلاص.



بسبب تجاوزات الجماهير، محمد مصيلحى يتقدم رسميا باستقالته من رئاسة الاتحاد السكندرى

تقدم محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، باستقالته رسميا من رئاسة النادي، وذلك بسبب ما وصفه بتجاوزات من بعض جماهير النادي ضده هو وأفراد أسرته.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد السكندري على فيسبوك، صورة ضوئية من استقالة محمد مصيلحي، والتي جاء نصها كالتالي: “أتقدم إليكم بكل فخر وبخالص التقدير والامتنان، لأرفع لكم خطابي هذا لتقديم استقالتي من رئاسة نادي الاتحاد السكندري، النادي الذي تشرفت بالانتماء إليه، وخدمته بكل ما أملك من وقت وإخلاص، على مدار سنوات حملت بين طياتها الكثير من التحديات والإنجازات”.

وأضاف: “لقد تحملت المسئولية لأن أكون عند حسن ظن جماهير وأعضاء نادي الاتحاد السكندري العظيم، وقد أديت دوري بأقصى ما أستطيع من جهد وإخلاص، وأجد نفسي وحدي أشهد على ما تحقق من نجاحات ملموسة في مختلف المجالات، بفضل العمل الجماعي والدؤوب، وقد كان هدفي دائمًا هو الاتحاد فقط، ولم أسع يومًا وراء منصب أو مكاسب، حيث كانت المعايير بين الأعضاء الشباب بكل حب وإخلاص، وقلبي ممتلئ بالحب والتقدير لهذا الكيان وجماهيره، وأعضائه، وكنت حريصًا عليه دائمًا حتى فقدت طاقتي تمامًا ورغبتي”.

وتابع: “إلا أنني، وبكل أسف، أجد نفسي مضطرًا لاتخاذ قرار الاستقالة، ليس فقط لأسباب صعبة وعملية خاصة، بل أيضًا نتيجة لما صدر مؤخرًا من تجاوزات مؤلمة من بعض الجماهير، تجاوزت كل حدود الاحترام والأدب وطالتني شخصيًا وأفراد عائلتي، وهو أمر لا يمكن القبول به أو الاستمرار فيه، خاصة بعد فشل محاولات المعالجة والعمل المتواصل من أجل رفعة هذا الكيان العظيم”.

وواصل محمد مصيلحي: "وبالإضافة إلى كل الظروف الصحية والأسرية التي تحول دون الاستمرار، وبعد ما تعرضت له مؤخرًا من "مهانة" ومن تجاوزات تمس الكرامة والاحترام، فقد اختلف الوضع ويستوجب هذه الاستقالة، وأؤكد أنها بلا رجعة وبدافع منطقي نابع من حبي للاتحاد السكندري وجماهيره الوفية التي أكن لها كل النجاح والتوفيق".

استقالة محمد مصيلحى من رئاسة الاتحاد السكندري

واختتم محمد مصيلحي: “كلمة حق وللتاريخ، لا يفوتني في هذا المقام إلا توجيه خالص الشكر والتقدير للجميع، وخاصة الجهاز التنفيذي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، ولكل العاملين والموظفين بالنادي، لما وجدت منهم التعاون والإخلاص على مدار السنوات الماضية، وأتمنى لهم دوام التوفيق لما فيه الأفضل في مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، الذي شرفت بالعمل معه، كما أخص هذا البيان لكونه القرار النهائي دون التراجع أو التردد".

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