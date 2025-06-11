المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في الهيروين بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لعامل بمصنع وتغريمه 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار في الهيروين وتعاطي الحشيش وحيازة سلاح ناري وذخائر بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

المشدد 6 سنوات لعامل لاتجاره في الهيروين

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.



تعود أحداث القضية ليوم 2024/10/24 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «محمد.ه.م» 21 سنة عامل بمصنع، في القضية رقم 20091 لسنة 2024 قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 3632 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه أحرز جوهرًا مخدرًا (هيروين) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانون.

استطرد أمر الإحالة أن المتهم أحرز جوهرًا مخدرًا (حشيش) وكان ذلك بقصد التعاطي، وأن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن فرد خرطوش وذخائر "طلقة"، مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.

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