سقوط فتاة من شرفة منزل بالفيوم

اصيبت فتاة من الفيوم بإصابات مختلفة، إثر سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الثاني، بمنطقة الصوفي، بمدينة الفيوم، دائرة قسم شرطة ثان الفيوم، وتم نقل المصابة الي مستشفي الفيوم الجامعي، لتلقي العلاج اللازم

سقوط فتاة من شرفة المنزل أثناء تنفيض المفروشات

وكان مدير أمن الفيوم، اللواء احمد عزت، تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بسقوط فتاة من شرفة منزلها، بالطابق الثاني، بحي الصوفي بمدينة الفيوم، بدائرة قسم شرطة ثانوالفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ وتبين أن فتاة في العقد الثالث من عمرها، كانت تنفض بعد مفروشات المنزل، فاختل توازنها وسقطت من شرفة المنزل، فاصيبت بإصابات بالغة في أنحاء جسدها، وتم نقلها الي مستشفي الفيوم الجامعي، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، بقسم شرطة ثان الفيوم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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