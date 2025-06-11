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سياسة

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية سيناء الجنوبية

البابا تواضروس، فيتو
البابا تواضروس، فيتو

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا أبوللو عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني بعض الموضوعات المتعلقة بالخدمة في إيبارشية سيناء الجنوبية.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية روما

فيما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما.

وقال القمص موسى ابراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا برنابا عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني عددًا من الملفات الخاصة بخدمته الرعوية في إيبارشية روما. 

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية اليونان

واستقبل  البابا تواضروس، في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا باڤلوس أسقف إيبارشية اليونان.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا بافلوس عرض على البابا تواضروس الثاني خلال اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بالخدمة الرعوية في إيبارشية اليونان.

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