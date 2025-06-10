الثلاثاء 10 يونيو 2025
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سياسة

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية روما

البابا تواضروس
البابا تواضروس

 استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما.

وقال القمص موسى ابراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا برنابا عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني عددًا من الملفات الخاصة بخدمته الرعوية في إيبارشية روما. 

 

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية اليونان

واستقبل  البابا تواضروس، في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا باڤلوس أسقف إيبارشية اليونان.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا بافلوس عرض على البابا تواضروس الثاني خلال اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بالخدمة الرعوية في إيبارشية اليونان.

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ايبارشية روما الانبا برنابا أسقف تورينو

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